北市消防替代役男潛女廁偷拍 雲端藏逾10部影片被送辦

台北市消防局某外勤分隊上月底驚傳偷拍事件，根據《鏡週刊》報導，一名年約20歲的替代役男潛入隊部女廁，從隔間上方空隙持手機偷拍女同事如廁，當場被抓包，被害人立刻報警。警方到場查扣手機發現不雅影片，事後更在其住處硬碟及雲端空間，起出約10多部偷拍影片，包括多名女同事及女義消都受害，全案依妨害性隱私罪，移送台北地檢署偵辦。

台北市消防局驚傳替代役男在女廁，以手機偷拍不雅影片。（圖／翻攝Google Map）

警方表示，上月27日晚間10點多接獲報案，犯案的替代役男當場罪證確鑿，坦承犯案。隨後警方前往役男住處搜索，在電腦硬碟及雲端資料中查獲更多被害女子的影像。據了解，該名替代役男從去年底就開始偷拍，犯案手法都是趁女同事進入女廁時尾隨其後，於隔壁間廁所拿手機從上方往下偷拍。案發當天他如法炮製，不料遭到被害人發現上方間隙有物品晃動，奪門而出後當場逮住他並報警處理。

對此，北市消防局回應指出，近日外勤分隊發生替代役男偷拍事件，該局接獲通報後，第一時間即依程序主動通報並移送警察機關偵辦。消防局強調，消防體系為紀律團隊，對於任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍及侵害女性隱私之行為，均抱持零容忍態度。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

