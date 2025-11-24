北市消防最慘分隊 王欣儀 古亭分隊出勤被車潮 封死 還要再橋下 撐十年

1763978092235

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月24日在警政衛生部門質詢時指出，位於基隆路高架橋下的古亭分隊「臨時駐地」自102年搬遷至今，長年深陷「出勤動線被塞死」與「惡劣工作環境」雙重困境，市府卻仍拿不出有效改善方案，不僅對第一線消防同仁極不尊重，更嚴重拖延黃金救援時間。她痛批，消防車輛常被困在橋下動彈不得，「難道大安、中正、文山的居民就是二等公民？市民的生命安全可以被這樣犧牲？」

王欣儀指出，古亭分隊出口緊貼基隆路幹道，尖峰時段車流經常回堵至分隊門口，消防車與救護車常因「民眾想讓也無處可讓」而被迫等待。她要求消防局儘速與交通局研議調整號誌週期，設置「消防出勤優先時相」，避免黃金救命時間被堵死。消防局長莫懷祖回應，將立即啟動相關作業並與交通局協調，盡可能縮短出勤受阻情況！

王欣儀強調，不只出勤動線受阻問題，也反映出市府對消防同仁態度與重視程度。全市45個分隊中，古亭是「唯三」位於高架橋下的分隊，車流量最高、環境也最差，自102年搬入臨時駐地後已待12年，未來還可能再待10年。隊員長期暴露於噪音、廢氣粉塵、潮濕陰暗及橋面震動環境，恐造成呼吸道負擔、慢性疲勞與心理壓力。！

王欣儀表示，實際勘查發現，古亭分隊處於橋下高污染落塵環境，原「家用級」空氣清淨機根本無用，必須全面汰換為工業級或醫療級；辦公與行政空間也應加裝隔音與氣密窗；同時應配置防潮與除溼設備，降低濕氣與霉菌帶來的健康風險。

莫懷祖表示，將儘速改善濾淨與除溼設備，隔音與氣密窗部分亦會進一步評估合適做法。

針對都更進度，王欣儀質疑，古亭分隊新大樓去年底取得建照、今年8月開工，卻預計要蓋到民國124年，鋼骨結構的建物竟然要蓋10年？她強調，消防局不僅是「公部門權利人」，更是未來使用者，肩負公共安全重責，「不能再以『民辦都更』為由被動等待」。

她要求消防局主動掌握工期，定期檢視進度並協請都更處、建管處協助，避免任何延宕進一步影響古亭分隊消防量能與市民生命安全！