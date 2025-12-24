北市消防無線電花數億「不能用」 實測距離30公尺就斷訊

台北市消防局表示，現場指揮官將視實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質，確保救災人員通訊聯繫及救災安全。（圖／台北市消防局）

台北市消防局斥資數億元採購新式消防無線電，卻遭消防員揭露「根本不能用」，市議員張志豪指出，消防局今年的現場測試顯示，即使加裝中繼台與天線，通訊距離仍僅約30公尺即可能中斷，與測試報告所載「訊號良好」有明顯落差，通訊失效更已多次危及消防員與待救民眾安全，要求設備不符合需求應盡快換掉。消防局24日回應，將視實際需求架設中繼台，以確保通訊不間斷。

消防局於民國111至112年建置新式消防無線電，系統於113年1月正式啟用，張志豪指出，112年的測試報告中載明「訊號良好、驗收通過」，但這1年來他在各分隊實際走訪，消防人員皆反映「根本不能用」，至消防局於今年11月現場測試時，雖然加裝中繼台、天線，結果竟顯示訊號僅要超過30公尺就會完全通訊斷線。

張志豪指出，問卷調查顯示，第一線警消人員對於新式消防無線電的整體滿意度，有高達73.3％的人不滿意；收訊品質84.5％不滿意；救災時有82.2％認為不可靠，且經統計警消們認為，因為通訊不良，生命安全因此受到威脅共23次、待救民眾陷入生命危險5次、災情有可能因此擴大則有35次，顯示通訊失效已多次危及消防員與待救民眾安全，警消更直言帶著新式消防無線電在火場裡，像對空氣講話，簡直是在賭命。

另外，張志豪說明，若消防同仁無線電收訊不好，需要設置無線電中繼台，以接收、強化無線電訊號，確保現場消防員與指揮中心、其他單位能保持通訊不間斷，但中繼台竟由中隊負責管理，實際進火場的則是分隊，他們往往在通訊中斷後才發現需要中繼台，卻早已無法回報指揮官；即使得知需求，也未明確規範由誰運送、搬運與架設中繼台，在混亂危險的火場中，迫使第一線人員在救災與通訊間取捨。

張志豪強調，消防員的生命不該成為替廠商驗機器的犧牲品，若設備不符合需求就要盡快換掉。

消防局今回應，已於12個行政區中隊配置3具行動中繼台，目前合計36台，平時由中隊統籌管理與維護保養，若災害發生時，初期分隊抵達是以救助人命、撲滅火勢等救援任務為優先，設置無線電中繼設備等後勤幕僚作業，則由中、大隊幕僚負責。指派2個中隊出勤指揮救災與現場幕僚作業，強化現場指揮與支援能量，若災害現場為地下室等特

消防局表示，獲報時除了派遣所需救災、救護車輛，也同步殊環境，經評估有通訊覆蓋不足情形，現場指揮官將視實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質，確保救災人員通訊聯繫及救災安全。

