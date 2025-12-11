北市消防竟有狼！役男闖女廁偷拍 雲端藏「10多部不雅片」下場曝

即時中心／黃于庭報導

公家機關竟藏偷拍狼！台北市消防局有名年約20歲的替代役男，上（11）月底尾隨女同仁進廁所，躲藏於隔壁間持手機偷拍，當場遭對方抓包。警方獲報到場，果然在該男手機查獲不雅影像；更誇張的是，事後又在他的硬碟及雲端查獲10多部偷拍影片，受害者多為女同事、女義消，全案依《刑法》妨害性隱私罪移送台北地檢署。

根據《鏡週刊》報導，警方上（11）月27日獲報，一名消防分隊女隊員控訴，如廁時遭同事偷拍，隨即趕赴現場處理，該役男手機影像成為犯罪鐵證；警方進一步搜索他的住處，更於硬碟、雲端資料查獲逾10部影片，多位女同事、女義消受害。據悉，該名涉案的役男，去（2024）年底就開始偷拍，手法均為尾隨女同事進廁所，於隔壁間由上往下拍攝。

對此，北市消防局回應，近日外勤分隊發生替代役男偷拍事件，獲報後立即依程序主動通報，同時移送警察機關偵辦。另也強調，消防體系為紀律團隊，對於任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍及侵害女性隱私之行為「零容忍」，將持續加強性平意識、落實場域管理與紀律督導，杜絕類似事件再度發生。

