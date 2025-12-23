北市深夜惡火！中古家電維修廠「全面狂燃」

熊熊火光嚇壞附近居民！今（24日）凌晨在台北市和平東路三段，發生中古家電維修廠不明原因起火，火勢相當猛烈，消防隊初步判定發生的原因可能是電線短路。

據北市消防局的救援資訊，事發在凌晨4點左右，獲報後共派遣83名消防員、28輛各式消防車、4輛救護車趕往，現場指揮官由第二大隊大隊長林義承擔任，林義承指出，發生火警的建築是鋼筋混凝土結構，外層加蓋鐵皮。

整起火災也延燒到同門牌的另兩戶，燃燒面積約150平方公尺，現場還出動消防機器人跟雲梯車，外加8條水線，最後成功滅火，所幸無人受傷受困，起火的確切原因仍有待火調科釐清。

