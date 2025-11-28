北市深夜發生火警 蔣萬安召開跨局處會議：確保市民安全
台北市雙和市場27日晚間發生火警，火勢猛烈迅速延燒，波及隔壁幼兒園，消防局獲報隨即派遣人車趕赴現場，消防人員抵達時已有火舌竄出，現場救出一名年約70歲男子，意識清楚緊急送往台大醫院治療。對此，台北市長蔣萬安金（28）日取消上午行程，召開跨局處會議。
蔣萬安受訪時先對香港宏福苑火災表達沉痛與哀悼之意，並希望傷者盡快平安康復 。
蔣萬安表示，針對台北市27日晚間發生的火警事故，第一時間消防局就有回報，他也即刻指示全面救援，所以台北市府今天召開跨局處會議，以強化公安權防護為主題，特別針對建築物的施工安全、管理、消防安全、逃生動線等等做討論，之後北市府也會全面加強老舊社區、集合住宅的聯合稽查，就是要確保市民安全。
