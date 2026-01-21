北市清寒生早餐補助 逾935萬元約5千人次受惠

媚登峰文教信託基金會關心清寒學生，一一四年透過「公益台北愛心平台」捐贈二百萬元，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫。台北市社會局二十一日表示，善款將用於學生衛生安全、營養均衡的早餐，讓學生能夠健康、增進學習能力，為未來累積競爭力。

北市社會局指出，為落實照顧清寒學生、保障基本生活與學習需求，自一一三學年度第二學期起，市府進一步擴大補助對象，除原有國小學生外，新增公立國中及公私立高中職學生，凡就讀本市、符合低收入戶、中低收入戶資格，甚至家庭突遭變故並經導師確認確有需求者皆可受惠。

廣告 廣告

根據統計資料，一一四年度台北市高國中小早餐補助經費總計逾九百三十五萬元，約有逾五千人次受益。透過穩定供餐，不僅減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好習慣。

北市社會局長姚淑文表示，「公益台北愛心平台」自成立以來，致力串聯捐助者與受助家庭，整合資源、擴大影響力，目前匯集超過百家企業、團體及數百位個人參與，為弱勢族群打造更溫暖支持網絡。