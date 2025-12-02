北市清潔員贈鍋 獲緩刑

台北市環保局62歲黃姓資深清潔隊員，被控將32元的回收舊電鍋送給拾荒婦，遭檢方依貪汙治罪條例起訴後，引發各界議論，全案士林地院2日審結，合議庭考量黃男動機良善，依法給予4次減刑後，判黃有期徒刑3月，褫奪公權1年，緩刑2年。

北市環保局昨強調，黃員雖被判刑，但會保障他的工作權。對於小額貪瀆引發爭議，法務部指出，小額貪汙案已完成修法草案陳報行政院完成審查，未來小額貪汙案件得減輕或免除其刑，將持續配合修法。

黃男於民國113年7月26日在北投焚化爐旁的資源回收轉運站作業，發現民眾丟棄大同電鍋外觀尚好，隨手將電鍋放上車，載回住處測試功能正常，他見回收舊電鍋堪用，因不忍住家附近從事資源回收的老婦無熱食可吃，隔天將市價僅32.56元的舊電鍋轉贈老婦，此舉卻已違反清潔隊「不得擅自占有回收物」的規定，今年1月10日向廉政署自首並將電鍋繳回，但仍遭檢方依貪汙罪起訴。

黃男因惻隱之心誤觸法網，案件曝光後引發軒然大波，社會輿論對於區區「32.56元」的殘值竟要揹負貪汙重罪大抱不平。最高檢察署為此通令全台，要求檢察官辦案應權衡「法理情」，法務部也研擬修法。