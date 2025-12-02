北市清潔隊員撿電鍋送老婦判褫奪公權1年 環保局長：保障同仁工作權

台北市北投區黃姓清潔隊員去年將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，今(2)早法院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。清潔隊垃圾車示意圖。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市北投區黃姓清潔隊員去年將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，今(2)早法院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。環保局長徐世勲受訪表示，昨判決前已經先請北投區清潔隊長特別關心同仁心理狀況，也強調將會保障同仁工作權。北投區清潔隊長卓昕岑轉述，隊員比較擔心工作狀況，不過會盡量從「不影響工作權」方向努力。

黃姓隊員昨在卓昕岑關心時表示，由於擔心判決結果影響心情，今日先請假休息，也透過分隊表達不願受訪。至於黃姓隊員擔心的工作問題，徐世勲表示，清潔隊員屬於職工，算是類公務人員，工作上就不會受到影響，並會保障他的工作權。

廣告 廣告

除法院判決外，環保局行政處分經職工考核委員會討論後，決議處隊員一小過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

替義父完成心願？「南萬華教父」剛辦完告別式 義子砍斷仇家腳筋

國5上演瑪利歐賽車！ 2車互擲水球、垃圾 還擺出KO手勢

