北市清潔隊員貪汙判決引爆討論！律師點出關鍵：別再罵檢察官與法官

[Newtalk新聞] 台北市黃姓清潔隊員將回收舊電鍋送給拾荒阿嬤，被依貪污罪起訴，士林地院以4次減刑判有期徒刑3月緩刑2年，褫奪公權1年。檢察官與法官遭到許多網友聲討，「黑心律師」楊律師在社群平台PO文點出一關鍵，導致構成法律要件，呼籲民眾別再罵檢察官與法官。

「黑心律師」楊律師指出，黃姓清潔隊員在警局及地檢署偵查中應未委任律師，認為自己沒惡意，自己在做善事，高機率在筆錄中說了「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」，導致檢察官即使內心很想放過他，但仍被迫要起訴，也導致法官很想判無罪，但仍被迫要判有罪。

楊律師也點出，法官即使同情這位黃姓清潔隊員，仍需判有罪，最後勉強做出「有罪，但不用坐牢」的折衷判決「所以大家不要罵檢察官和法官了」，不過上訴二審，楊律師表示，若用到幾個比較少用的法理，若再遇到很重視法理的法官（例如林孟皇法官或錢建榮前法官），仍有希望改判無罪。

黃姓清潔隊員去年7月26日台北市北投區清潔隊獲內部通報，發現黃姓隊員從資源回收車上取走電鍋，而黃男坦承將電鍋轉送給拾荒老婦，被依規定簽報政風單位處理，黃男自費繳回電鍋，檢方指出，雖電鍋殘值僅剩32.56元，但依職務上占有非公用私有財，仍涉嫌觸犯貪汙治罪條例，並建請法院酌減刑度。

士林地院法官一次啟動四項減刑，將原本5年以上的重罪一路壓到僅3個月，包括貪污條例第8條第2項「偵查自白」、貪污條例第12條第1項屬「情節輕微」、第8條第1項的「犯後自首」以及《刑法》第59條認定本案「情堪憫恕」。

