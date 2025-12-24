北市港工學生發揮技職專長 助力偏鄉教育

南港高工投入「達發科普種子學堂」，以技職專長助力偏鄉教育

臺北市南港高工學生參加《2025達發科普種子學堂電機探索營》，與臺灣大學機械工程學系、東華大學社會參與中心陪伴偏鄉學子，體驗科技實作的魅力，透過科技教育作為媒介，跨域合作打造學習平臺。

南港高工表示，達發科普種子學堂今年邁入第三屆，在課程深度、跨校合作及參與規模上全面升級。本屆課程由臺大機械系楊士進教授主持的馬達技術實驗室團隊量身規劃，延續廣受好評的「特斯拉線圈」實作課程，並新增「自平衡車」設計製作，讓學生在動手做的過程中，理解電機與控制技術的核心概念。

廣告 廣告

在本次營隊中，南港高工電子科學生擔任輔導員助教，與臺大機械系碩博士生共同投入教學現場，協助花蓮五味屋、玉里書屋、光復商工及花蓮高工等國高中學生進行實作學習。透過陪伴與引導，不僅促進學習成效，也讓港工學生在服務中深化專業理解與社會責任。

南港高工指出，透過學生的陪伴與跨界協作，讓科技教育不再是遙不可及，而是成為偏鄉孩子探索未來的重要力量，透過知識與實作經驗的累積，能為孩子帶來更多選擇與希望。學校未來也將持續投入偏鄉跨域共學行動，善用技職教育的實作優勢，縮短城鄉差距，陪伴更多孩子勇敢追夢，走向屬於自己的未來。