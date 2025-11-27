北市演唱會經濟被高雄壓一頭 柳采葳籲市府掌控大巨蛋檔期

市議員柳采葳質詢。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕近年各城市都在發展演唱會經濟，台北市議員柳采葳今(27日)於市政總質詢問台北市長蔣萬安，現今台灣人想到演唱會經濟，都只會想到高雄市。她檢視台北市場館，小巨蛋審理時程冗長，為許多廠商詬病；大巨蛋檔期則幾乎都掌握在遠雄手中；此外，市府掌握國際巨星來台消息不夠即時，難以配合城市行銷。蔣萬安說，已責成副市長林奕華檢討小巨蛋相關使用規範調整，已有初步方向；大巨蛋部分會找機會與遠雄溝通，如何帶動雙贏，並希望更早獲知相關檔期以規劃城市行銷。

廣告 廣告

柳采葳指出，發展演唱會經濟也能提高城市能見度，進一步發展周邊旅宿業等經濟，但是現在想到台灣最知名的演唱經濟，大家只會想到高雄，市長可以服氣？

蔣萬安表示，不論去年到今年上半年，北市演唱會帶來的經濟效益，吸引旅客來到台北市住宿等，表現都非常亮眼。當然還有可持續精進的部分，包含日前韓團Super Junior來大巨蛋開唱，他也有請觀傳局跨局處進行整體宣傳行銷，也看到歌迷給予肯定。

柳采葳指出，近期許多藝人到高雄開唱，而高雄市也有許多城市行銷，台北市是否有辦法與經濟公司提前買好版權施放煙火等，這與演唱會本身無關，而是城市行銷，台北市也有不錯的團體來，應該加強行銷。

觀傳局長余祥說，台北市與高雄狀況不太一樣，沒辦法提前那麼久能夠掌握國外藝人來台狀況，觀傳局在已知況下，會提前與經紀公司接洽，並搭配行銷。

柳采葳並指出，小巨蛋也是熱門場地，但現在許多藝人都表達申請手續很繁複，如一年僅有3月、9月兩梯次可申請，要提前45天就申請，審理期間則長達三個月，時間損失對藝人團體非常巨大；此外，大巨蛋部分，市府一年只有10天檔期，而細數明年檔期幾乎滿檔，尤其熱門的7、8月暑假時段，更是一天空檔都沒有，北市在場館場租上優勢已經不如高雄，現在連檔期都比不過人家，要如何發展演唱會經濟？

蔣萬安說，市府能掌控的小巨蛋確實在申請上比較僵化，上個月他也責成林奕華通盤檢討小巨蛋檔期，以及場館周邊配合，已有初步方向，另包含北流、北藝等也能舉辦中小型表演。大巨蛋方面，7、8、9月主要以棒球賽事為主，也會找機會跟大巨蛋來溝通檔期，看如何創造雙贏。

柳采葳也強調，市府要主動積極與國際巨星安排，才有辦法提前行銷，如何把大巨蛋檔期部分掌控權取回，才是重點，否則國際巨星都有慣性，未來恐怕都只去高雄；也希望有府級長官作為主辦團體窗口。

蔣萬安說，會努力克服困境，也責成林奕華來主責演唱會經濟相關規劃。

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢，並就演唱會經濟議題接受市議員柳采葳的質詢(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鷺宣布退黨

高雄演唱會嗨翻天 黑眼豆豆桃園開唱乏人聞問 民代批市府不盡心

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

SOGO案判8年半...... 前藍委廖國棟收賄助中企增資 再判7年半

