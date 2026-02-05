北市漢他病毒釀1死、捷運傳鼠患 蔣萬安動員全市地毯式清消

北市出現漢他病毒身亡病例，也傳出鼠患，12行政區進行地毯式清消。（示意圖，photo-ac）

今年首例漢他病毒病例現蹤台北市大安區，一名70多歲男性發病8天不治，住家附近捕獲陽性反應老鼠，近期捷運與街頭也傳出鼠患，台北市長蔣萬安今（5日）表示，已召集全市12行政區展開地毯式清消，並呼籲市民做好環境清潔。

死者具慢性病史，今年1月上旬出現咳喘症狀，發病約8天後於13日不治，22日確診漢他病毒感染，死者家中曾有老鼠活動，環保單位在住家附近捕獲的2隻老鼠經檢驗呈陽性反應，近期大安區街頭及捷運車廂也陸續出現鼠患，環境衛生成為民眾隱憂。

蔣萬安今日受訪表示，今年首例漢他病毒事件發生後，市府立即啟動應變機制，親自主持跨局處會議，整合環保局、民政局、市場處、商業處等單位，啟動投藥與區域清消工作，今早更召集全市12個行政區展開地毯式清消，針對市場、夜市、商圈、公園及樹穴進行全面清潔，確保不遺漏任何環節。

蔣萬安呼籲市民，年節將近，應積極做好室內、社區及用餐區環境清掃，遵守「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則，大清掃時務必佩戴口罩與手套，避免接觸老鼠分泌物。





