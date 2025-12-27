北市火鍋店客人逃生 驚見外牆磁磚全噴飛

▲28日晚間11時05分宜蘭外海發生規模7.0地震，全台明顯搖晃。北市吉林路一間火鍋店外牆磁磚大量掉落，民眾逃到店外驚見滿地碎片，直呼一度進退兩難，畫面引發熱議。（圖／theoasis_foodtruck授權）

[NOWnews今日新聞] 今（27）日晚間11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，劇烈搖晃全台有感，不少民眾嚇得緊急逃離室內避難。

地震發生當下，一名正在台北市吉林路某火鍋店內用餐的民眾表示，突如其來的強烈晃動讓店內客人倉皇衝出店外，卻赫然發現外牆磁磚幾乎整片剝落，碎片散落滿地，原PO直呼「衝到門外看到這一幕，一度陷入進退兩難」。相關畫面曝光後，迅速在社群平台流傳，引發大量討論。

也有網友留言表示，幸好事發當下沒有行人經過，否則後果不堪設想；另有當時仍在室內用餐的顧客心有餘悸地說，「在裡面吃火鍋真的超可怕」，地震驚魂讓人久久難以平復。

