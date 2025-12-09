北市火鍋料抽驗「6業者出包」！辛殿青菜農藥超標 雅香花生粉檢出黃麴毒素

臺北市衛生局公布114年火鍋料抽驗結果。（圖／臺北市衛生局提供）

寒冬時節，吃一鍋熱騰騰的火鍋能抵禦寒意。為維護民眾食用火鍋料產品之衛生安全，臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10％。

北市衛生局表示，本次共計抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件；依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬（鉛、鎘）、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑）及真菌毒素。

檢驗結果顯示，3件蔬菜（青江菜2件、香菜1件）檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」；2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

北市衛生局針對上述品質不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬臺北市業者，將依法處辦。

衛生局說明，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，違反食品安全衛生管理法第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有源頭管理才能落實食品安全，並呼籲農友應正確施用農藥才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。

