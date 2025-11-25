北市為特教生打造性平教材 學習理解和尊重

協助特教學生理解性別平等議題，臺北市教育局推動特教學校共同研發性平教材

為協助特教學生以更貼近自身需求的方式理解性別平等議題，臺北市教育局舉辦「114年度特教學生性別平等教育教材開發成果會」，由四所特教學校依學生特質設計的教學媒材、活動與情境式教材，分享如何在特教現場運用多元方式融入性平理念，讓每位孩子的特質與差異，都能在教材中被理解與看見。

臺北市教育局表示，臺北特殊教育學校以繪本作為教材核心，運用圖像大、文字少、貼近生活的設計，使不同認知程度的學生都能在故事中找到連結。繪本具有趣味與多元視角，讓永續與性別平等概念能自然進入孩子心中。為提升教材操作性，教師規劃性平萬花牆、地球守護隊、生態守護者、蔚藍行動、故事裡的永續力量與我的永續宣言等闖關活動，引導學生從閱讀到實作，再從體驗走向思考，讓每位孩子都能用自己的方式表達理解。

啟聰學校以聲音為切入點，設計「那些年，我們在歌曲裡學會愛與被愛」教案，透過音樂劇、電影片段與流行歌曲，引導學生理解情感與人際互動中的尊重與平等。課程結合律音管演奏與創作，讓學生在節奏中表達情緒，並在合作練習中學習傾聽、溝通與共感，使抽象的情緒與關係概念更容易掌握。

文山特殊教育學校將學生熟悉的節慶活動設計在教材情境，帶領學生思考角色與分工，理解性別角色並非固定，而是依興趣與能力展現多元樣貌。像是把教師節、母親節等活動融入性平討論，學生在布置與參與中體會不同的表現方式都值得被尊重。戲劇活動則讓學生以肢體、語氣與表情模擬角色情緒，在演出中練習換位思考，使教材學習延伸到生活互動中。

啟明學校的「身體紅綠燈」教材聚焦於身體界線，透過紅燈、黃燈與綠燈引導學生辨識行為界線與安全感受，並以觸覺教材與情境演練，練習表達喜歡、不舒服與拒絕。課程強調「自己的身體由自己做主」，希望學生在安全的學習情境中建立自我保護能力，也理解尊重他人界線的重要性。

臺北市教育局指出，對特教學生而言，性平教材不只是教案，而是一道陪伴成長的光，讓理解、尊重與多元在日常中自然萌芽。