北市焚化廠泳池「除夕起連休6天」 福德坑滑草場也暫停

台北市垃圾焚化廠及掩埋場回饋設施將於春節年假期間暫停開放。台北市環保局表示，各回饋設施自除夕2月16日至大年初五2月21日暫停開放6天，自2月22日起恢復正常營運。

福德坑環保復育園區滑草場。（圖／台北市環保局）

台北市環保局指出，垃圾焚化廠及掩埋場回饋設施包含溫水游泳池、閱覽室等，平時每星期一固定休館，春節期間配合連續假期延長休館時間。相關訊息已提前公告於各回饋設施場域，並通知各回饋區公所告知民眾，提醒民眾注意以免白跑一趟。

另外，福德坑滑草場平時於每星期六、日開放，115年春節期間除夕至初五同步暫停使用。山水綠生態公園及福德坑環保復育園區除每周一固定休園外，連同內湖復育園區，春節連續假期間都正常開放，歡迎民眾利用假期前往踏青。

目前內湖、木柵、北投垃圾焚化廠及山豬窟掩埋場均設有溫水游泳池等回饋設施。（圖／台北市環保局）

環保局補充，為回饋垃圾處理廠附近地區民眾，目前內湖、木柵、北投垃圾焚化廠及山豬窟掩埋場均設有溫水游泳池等回饋設施，提供焚化廠、掩埋場回饋地區包含北投、士林、內湖、南港及文山區區民免費使用，其他地區民眾則可付費進場使用。

