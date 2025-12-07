北市無人機競賽 93校近700師生同場較勁

▲選手參賽無人機障礙賽。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府教育局為提升師生無人機教育知能，昨（6）日舉辦「臺北市114 年度無人機競賽」，吸引來自臺北市、新北市、基隆市、臺中市、南投縣等5縣市高中職、國中小參加，共93所學校、218支隊伍、近700位師生報名同場競技，相較去年增加 31 校、77 支隊伍，參與人數再創歷年新高！今年賽事延續「遙控障礙賽」與「無人機應用賽」，並首度增設「AI 自動識別組」及「無人機足球賽」，以人工智慧結合運動科技，打造創新且跨域的競賽亮點，展現臺北市在新興科技及技職教育上的前瞻布局。

相較往年比賽重視無人機操作，今年北市無人機競賽注重啟發學生無人機在實際情境應用時機，首次增設的「AI 自動識別組」挑戰「失落島嶼恐龍救援」任務，深受學生矚目，參賽者需在限定時間內操作搭載鏡頭的無人機蒐集影像，完成 AI 模型訓練後，再進入任務區透過 AI 自動辨識失散的微型恐龍，以完成任務；另一般組則進行「星空救援行動」，學生需尋找太陽風暴中散落的太空物資並紀錄代碼，協助恢復通訊系統，此項應用賽高度還原無人機巡檢實務流程，讓學生從影像蒐集、資料處理到模型建置皆能親自體驗，不僅深化對 AI 與無人機技術的理解，也培養問題分析與模型應用等關鍵能力，為未來智慧科技人才培育奠定基礎。

全新登場的「無人機足球賽」融合科技與運動，吸引學生熱情參與，比賽採團隊對戰模式，選手需在瞬息萬變的場上操控無人機進行攻防得分，不僅考驗飛行操作、反應速度與空間判斷力，也訓練隊員即時溝通與策略協作。此外，足球無人機操作相對簡單易上手，教育局亦鼓勵首次導入無人機課程的學校，可先以足球無人機作為入門項目，透過趣味化的競賽，讓學生在遊戲中培養科技素養、合作精神與創造力，成為推動新興科技教育的重要亮點。

教育局表示，為系統化推動各教育階段無人機教育，本市無人機教育中心邀集領航計畫學校教師，共同研擬各學層專題課程。未來將依教育階段循序推動，國小著重無人機基本概念、飛安觀念及初步飛行體驗；國中進一步強化組裝、維修與基礎程式編寫能力；高中職則聚焦AI影像辨識、專題實作與產業認識等，透過無人機專題課程持續引領臺北市在無人機教育領域穩健前行！