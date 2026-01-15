北市無差別連續攻擊事件偵結 北檢：張文涉犯7罪、無共犯，但身亡不起訴

行政院法務部暨台北地方法院暨台北地方檢察署聯合大樓。（圖／資料照片，圖源：翻攝自Google Map）





捷運台北車站去（2025）年12月19日傍晚17時許，傳出一名名為張文的男子，在站內M7、M8出口處連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子余家昶為阻止張嫌，遭張嫌持刀砍殺，最終送醫不治。隨後張文攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站商圈再砍殺路人後，躲至誠品百貨南西店商場內，並在警方追捕下墜樓身亡，該起事件共釀成4死（3名民眾+兇嫌自身）11傷的悲劇。台北地檢署偵辦相關案件，於今（15）日偵查終結，稍早召開記者會宣布，張文犯下槍砲彈藥刀械管制條例、縱火、殺人…等7項罪，但因張文已身亡，依法為不起訴之處分。

北檢表示，被告張文，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第14條第1項、第15條第2款之未經許可於車站、公共場所持有管制刀械；刑法第151條之恐嚇公眾；刑法第173條第3、1 項之放火燒燬現有人所在之建築物未遂；刑法第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物；刑法第175 條第2項之放火燒燬住宅等以外之自己所有物；刑法第271條第1項之殺人；刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂；刑法第271條第3項、第1項之預備殺人等罪嫌。然因被告業已死亡，依法為不起訴之處分。

至於張文的生活狀況、人際關係…等狀況，北檢說明經查張文職涯多自行選擇卻屢逃避，離職失業後即疏離於家庭、同儕與社會，加深其反社會情節。尚查無相關事證足認被告之求學、服役期間有遭霸凌之情事。另張文的家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

北檢亦指出，就相關事證與查扣的電腦內存檔案記錄…等跡證，研判張文的無差別連續攻擊，顯有參考鄭捷、洪淨手法隨機殺人之想法與意圖，並有計畫性。相關犯案所需的資金，也無證據顯示張文有不明資金來源或有組織、共犯存在。

