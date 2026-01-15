北市無菸城市挨批 殷瑋指張景森「講屁話」：噴菸蔣萬安才是霸凌

台北市研考會主委殷瑋替市長蔣萬安「無菸城市」政策辯護。資料照 廖瑞祥攝



行政院前政務委員張景森質疑台北市長蔣萬安推動「無菸城市」是政策霸凌吸菸者。蔣萬安核心幕僚、台北市研考會主委殷瑋認為，張景森拿吸菸和放屁錯誤類比，抽菸是一種選擇，且吸菸有害身體健康是科學事實，也不該讓孩子、家長、氣喘者避讓，質疑張「講屁話」，喊話找蔣萬安理論、噴菸在蔣的臉上，這才是霸凌。

蔣萬安日前接受媒體專訪拋出推動「無菸城市」政策，擬設吸菸專用區分流，年底前實施。張景森表示反對，稱這是跟隨禁菸魔人的虛偽與矯情政策，並形容如同故總統蔣介石幹的事，「我們都被他曾祖父剪過長頭髮，剪過喇叭褲！」張反問蔣，壓縮一種對社會已經無害的行為，這會不會太超過了？大酸北市一併設立「放屁專用區」，討厭蔣用道德立場去霸凌別人。

廣告 廣告

殷瑋今（15日）在臉書發布短影音表示，張景森質疑蔣萬安推無菸城市是霸凌、不尊重個人自由，呼籲設立「放屁專區」，他反問張景森「你是認真的嗎？」還是講屁話？如果有講屁話專區，他可能會每天被關在那邊。

殷瑋分析，因為放屁是一種天賦、有時候是忍不住的，但抽菸是一種選擇，抽不抽菸是自己可以控制的，拿放屁跟抽菸對比完全不通。

殷瑋表示，有研究顯示，聞伴侶的屁有益身體健康，打趣「我很健康是因為這樣」。反觀吸菸有害身體健康，是國際組織、國民健康署確認的科學事實，張景森怎會拿放屁跟吸菸來類比？且張景森稱戶外是「可避讓空間」，殷表示，不吸菸者與吸菸者在路上、捷運站或學校狹路相逢，怎麼避讓？

殷瑋進一步說，若需避讓，為何是不想吸到致癌物質的孩子、家長、氣喘者要避讓吸菸者？質疑張景森的說法完全不通。至於張反對政策霸凌，殷說，東京、大阪、首爾等國際大都市，都是用道德立場政策霸凌嗎？張景森鼓動吸菸者找蔣萬安理論、噴菸在蔣的臉上，「這就是霸凌」。

更多太報報導

稱蔣萬安「無菸城市」太超過 張景森：像蔣介石禁長髮、喇叭褲

短評／蔣萬安表態「我是台灣人」的背後，保留2028可能性？

短評／蔣萬安賣營養午餐的政治經濟學