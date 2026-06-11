北市無菸稽查舌戰！綠議員要殷瑋去排班！藍粉專酸：賴清德也可去指揮交通

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台北市力推無菸城市，民進黨議員何孟樺近日在質詢時，與台北市研考會主委殷瑋為稽查人力發生爭執。對此，親藍臉書粉絲專頁「政客爽」PO出一段影片還原當時的情況，嘲諷「這種要求從未見過！綠議員點名殷瑋，慘遭嗆爆後要求快下台。」建議何孟樺也可以請總統賴清德去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班。

政客爽還原當天的情況指出，何孟樺質疑無煙城市稽查人手可能不足，台北市長蔣萬安說，現在一位公務員加上一位委外人員勸導稽查的狀況良好，會持續減少公務員的工時。未料，何孟樺卻突然嗆：「可以叫主委殷瑋跟發言人去現場排班一天啊！」

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政客爽表示，結果殷瑋回答，自己已跟發言人都去過很多次，然後還反邀何孟樺「歡迎議員一起來啊！」結果何卻一直不答應去現場看，又突然嗆：「我叫市長回答，誰是你老闆啊？」殷瑋回，「人民就是我的老闆！」然後民進黨議員就開始一起崩潰，要求殷瑋下台。

對於何孟樺的質詢，政客爽嘲諷，若何孟樺要殷瑋跟發言人去現場排班稽查吸煙者，「那我建議賴清德也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班。」

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