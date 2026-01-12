北市照顧弱勢童 補助輪狀病毒疫苗

為建構完整兒童防護網，除了中央提供○至六歲幼兒，總計九種十九劑次公費常規疫苗，台北市衛生局十二日表示，為照顧弱勢兒童健康，提供輪狀病毒口服疫苗及腸病毒71型疫苗額外補助。補助資格方面，針對第一類及第三類兒童提供「輪狀病毒口服疫苗」定額補助；符合第二類資格兒童，享有「輪狀病毒」及「腸病毒71型」兩項疫苗全額補助。

北市衛生局指出，市府持續提升兒童健康照護需求，「台北市兒童醫療補助計畫」自八十四年推出以來，配合實務運作持續滾動式調整與精進。目前已有近三百家特約醫療院所參與，建構妥善的兒童就醫支持網絡。

為使補助對象更貼近實際需求，這項計畫補助對象逐年擴大，除一般兒童、第三胎兒童外，還納入低收入戶、特殊境遇家庭、極低體重早產兒、重大傷病及罕見疾病兒童等弱勢族群。自一一四年起放寬一般兒童監護人設籍條件，使育兒家庭能更早受惠、降低醫療支出負擔。

因應基北北桃生活圈往來密切，兒童跨區就醫日益普遍，為避免因就醫地點改變而影響補助權益，北市衛生局強調，開放外縣市醫療機構申請加入特約，使北市兒童於偶發跨區就醫享有補助權益，進一步提升整體就醫便利性。

這項計畫補助範圍包括門、急診掛號費，門、急診、住院健保部分負擔，以及住院醫療費用自付額等項目，有效降低育兒家庭的醫療支出。這項計畫還配合國健署預防保健門診提供安全健康諮詢，協助家長掌握照護指引及強化育兒環境安全性等。