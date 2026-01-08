北市營養午餐免費掀討論 劉建國力挺雲林縣府跟進

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台北市宣布推動國中小學營養午餐全面免費政策，引發各界關注。立法委員劉建國表示，免費營養午餐並非新措施，全台已有多個縣市率先實施，包括宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖、新竹縣及桃園市等，相關縣市學生皆由地方政府全額補助午餐費用，政策已行之有年。

劉建國指出，雲林縣身為農業大縣與台灣糧倉，具備就地取材的優勢，卻尚未推動國中小營養午餐免費，與地方條件並不相符。他強調，教育不能因經濟條件而有所落差，孩子吃得飽、吃得好，才能專心學習，營養午餐政策不僅是教育投資，更是基本照顧。

廣告 廣告

他進一步說明，若由縣府補助營養午餐費用，除可減輕家長負擔，也能結合課程推動食農教育，讓學生了解餐桌上的食材來源，認識家鄉農業，培養珍惜土地與農民勞動成果的觀念，形成正向循環。

在財源面向上，劉建國指出，行政院提出的新版《財政收支劃分法》對農業縣市具有加成效果，有助於增加地方財源；此外，教育部亦編列約38億元經費，補助學校採用「3章1Q」安心食材，皆可作為政策推動的基礎。他也提到，目前在野黨卡關財劃法與115年度中央政府總預算，導致多項政策推動受阻。

劉建國重申，他支持雲林縣推動國中小營養午餐免費，讓學生安心用餐、家長減輕壓力，同時深化食農教育，提升整體教育與生活品質。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！