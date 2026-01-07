北市營養午餐免費新北是否跟進？ 侯友宜：盼中央要有統一做法

▲ 示意圖／資料照

新北市 / 林李翰 綜合報導

台北市長蔣萬安日前宣布，國中小營養午餐全面免費，希望藉此直接減輕家長每年上萬元的經濟支出。對此，新北市長侯友宜今（7）日會前受訪指出，新北市目前對弱勢照顧已達13.5億元，所有教育預算全國投入最多，盼中央要有統一做法，為教育的福利部分不要有相對落差。

針對媒體詢問，台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，那新北市會考慮跟進嗎？理由是什麼？侯友宜表示，新北市是六都人均預算最少的，不過每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，所有教育預算也是全國投入最多的。

侯友宜指出，教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，中央要有統一做法，為教育的福利部分不要有相對落差。

最後，侯友宜提到，新北市算下來，如果全面營養午餐免費的話，總經費是達到46億，市府會隨時面對財政狀況，隨時做好調整準備。

