北市營養午餐免費 中央無動於衷？

台北市長蔣萬安宣布，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，這對台北市的學童與家長而言當然是好事一件，但由此卻更凸顯了民進黨中央政府的擺爛與不作為。

原本截至2025年底，全國22縣市中，只有10個實施營養午餐免費制度，包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、新竹市、連江縣、金門縣、澎湖縣及桃園市，今年又陸續增加了台北市、台東縣與苗栗縣，但依然有9個縣市尚未跟進。

對家裡有養育未成年子女的家庭而言，如果要自費營養午餐，一名子女一年需要花上1萬多元，實施營養午餐免費，形同每養一位未成年子女，每年就可以領到1萬元的普發現金，對經濟狀況普通的家庭而言，當然可以減輕育兒壓力。

如今大家為何不生育？育兒成本高昂無疑是重大影響因素之一，1979年國內整年新生兒有34萬1790人，到了2015年，國內一年新生兒是21萬3598人，但之後每年持續減少，到了2024年整年新生兒只剩13萬4856人，去年的統計數字尚未出爐，但媒體已紛紛估計恐跌破11萬，只剩10年的一半。

因此降低育兒成本，刻不容緩，否則民進黨政府口口聲聲要維護國家安全，除了每年度幾千億的國防預算之外，還要額外加碼再編1.25兆元特別預算，分成8年花費，來跟美國買武器，但試問：武器不用人操作嗎？當有一天，少子化問題嚴重到志願役募不到人、義務役要搞到男女都強制當3年兵還不足以解決的時候，再多武器，又有什麼用？

因此改善少子化是最優先的，那中央政府沒有錢在全國實施營養午餐免費政策嗎？擁有2百多萬人口，占全國總人口1成的台北市，實施營養午餐免費一年的花費約為20億元，全國都實施，一年約需要花200億元，然而民進黨政府提出1.25兆元特別預算軍購，每年就要額外再多花1562.5億元跟美國買武器，只要把這些錢的7分之1不到省下來（實際上只會更少，因為已有超過半數縣市實施影養午餐免費了），就可以拿來實施全國營養午餐免費，不這樣做，到底是真的做不到，還是不想做？答案應該很清楚了。

中華民國政府的每一分錢，都來自中華民國國民交的納稅錢，民進黨中央政府沒有理由只想把錢捧去讓美國軍火商賺，卻吝於回頭照顧中華民國的學童與家長，更沒有理由繼續讓長期支持民進黨的高雄市、台南市、屏東縣與嘉義縣學童與家長，持續當必須自費營養午餐的次等公民。（作者為新黨輿情中心主任）