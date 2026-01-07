北市營養午餐免費 侯友宜：中央應有統一做法

新北市長侯友宜今天表示，新北市每年補助營養午餐經費，對弱勢照顧已達13.5億，若全面免費要達到46億，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法。（柯毓庭攝）

台北市昨（6）日宣布今（民國114）年起中小學營養午餐全面免費，新北市長侯友宜今天表示，新北市每年補助營養午餐經費，對弱勢照顧已達13.5億，若全面免費要達到46億，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，為教育的福利部分不要有相對的落差。

侯友宜表示，新北市是六都人均預算最少的，不過，市府在每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，所有的教育預算，新北也是全國投入最多的，「中央要去有一個統一的做法，教育、福利的部分不要有相對的落差，所以這個是我們要走的方向」。

侯友宜強調，新北市算一下，如果全面補助中小學營養午餐的話，包含私立中小學，大概總經費會達到46億，因此新北會隨時面對財政狀況，除了現有的13.5億以外，會隨時做好調整準備。

