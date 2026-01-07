北市營養午餐免費 蔣萬安：透過追加預算執行

台北市長蔣萬安宣布推動國中小學營養午餐全面免費，但相關經費編列方式引發質疑。蔣萬安今天(7日)表示，市府一直在討論這項政策，並與各局處交換意見，預計最快9月上路，將視台北市整體財政和預算情況，以追加預算方式執行。

台北市長蔣萬安6日主持市政會議時，宣布台北市國中小營養午餐將全面免費。台北市教育局說明時表示，此政策初估需要新台幣20億元，將採追加預算方式編列。民進黨台北市議員質疑相關經費不編列在今年度總預算中，而是透過追加預算方式執行，顯得此政策過於臨時、草率。

廣告 廣告

蔣萬安7日出席「雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程」開工典禮，在會前受訪時表示，此案已討論許久，也與各局處交換過意見。蔣萬安說：『(原音)這個我們其實討論許久，很多細節都跟各局處交換意見，這項政策我們確定最快今年9月就會上路。我們也會透過台北市整體的財政和預算狀況、透過追加預算的方式執行。』

蔣萬安強調，營養午餐全面免費政策將造福約18萬名學生，每年為家庭減輕上萬元支出，這不僅是一頓飯，更是促進社會平權、投資城市未來的重要措施，市府也將透過食材溯源與品質控管，確保孩子們吃得安心、吃得健康，厚植台北市的長期競爭力。

至於民進黨北北基桃市議員今天在民進黨中央召開記者會，批評中央政府總預算遭藍、白把持的立法院卡關已逾130天，至今仍未進入審查，導致包括TPASS通勤月票在內的多項補助面臨斷炊，他們呼籲蔣萬安積極要求國民黨立委履行審查責任，解決TPASS斷炊危機。

蔣萬安表示，他與國民黨的台北市立委都有保持聯繫，但最關鍵的應該是行政院要坐下來與立法院好好溝通。(編輯：鍾錦隆)