北市爆今年首例漢他病毒！榮星花園鼠滿為患 市府回應了

台北市公園處說明，本周已加派同仁出勤，上周5天共動員450人次，市府正全力降低鼠患風險並進行防治。（示意圖：shutterstock／達志）

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，近日則有網友PO出影片指出，榮星花園已經變成迪士尼樂園，老鼠10幾隻成群結隊在公園逛大街，更問「台北市現在怎麼了？」但有人表示，約10年前就發現鼠量變多，不是今天、昨天、1年前老鼠才變多的，故意在選舉前配合黨媒發文，質疑動機不單純。台北市公園處說明，本周已加派同仁出勤，上周5天共動員450人次，市府正全力降低鼠患風險並進行防治。

有網友在社群媒體threads上發文指，榮星花園已經變成迪士尼樂園，老鼠10幾隻已經成群結隊的在公園逛大街，太恐怖了，更質問台北市現在怎麼了？

有人則表示，他住旁邊行天宮附近，約10年前發現連旁邊巷弄鼠量也變多，榮星花園老鼠一直不少，但10年前明顯發現量變很多很大隻，很多人愛餵鴿子松鼠、老鼠也一起吃，通報過1999效果根本不大，僅花盆投藥，消毒，不是今天、昨天、1年前老鼠才變多的，是至少10年前就變很多。

有人則質疑「外地人是吧」，濱江市場跟五常市場幾十年來都一堆老鼠，故意在選舉前配合黨媒來發文動機不單純。

公園處說明，以往對全市各公園都以設置捕鼠器防治為主，本周加派同仁出勤，上周5天共動員450人次，與環保局、民政局等跨局處協防，以榮星花園為例，本周已投藥、填補97個鼠洞並進行清消作業，市府正全力降低鼠患風險並進行防治。

