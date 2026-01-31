北市爆今年首例漢他病毒 疾管署籲歲末大掃除「防鼠三不」

預防漢他病毒，疾管署呼籲大掃除時應落實「防鼠三不」。美聯社資料照片



台北市大安區一名老翁日前因感染漢他病毒過世，是今年第一例，其住家附近捕獲老鼠。由於春節將至，疾管署提醒民眾，大掃除時應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，才能有效防堵疫情。

北部一名70多歲男性1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例、占66％最多，年齡以40歲以上29例、占66例為多，其中1例為境外移入個案。

疾管署呼籲，民眾近期歲末大掃除，務必落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類活動熱區，應加強捕鼠與滅鼠工作。

疾管署提醒，若發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

