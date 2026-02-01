北市爆染漢他病毒亡 民眾憂大安森林公園松鼠有風險

生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導



台北市大安區出現本土漢他病毒死亡病例，引發關注。近兩週環保局已在案址周邊加強清消，預計下週展開全市大消毒。但有民眾憂心，大安森林公園有很多松鼠，是否有傳染風險？對此，醫師姜冠宇表示，鼠類排泄物才是關鍵。

環保局人員全副武裝，在聯醫仁愛院區周邊街道、水溝，仔細噴灑消毒、整理清潔，每一個角落都不放過。因為一月初台北市大安區70多歲老翁，感染漢他病毒，出現呼吸困難、發燒、腸胃道不適等症狀，最終因敗血症併發多重器官衰竭不治，從發病到死亡僅僅8天，成為25年首起死亡病例。

北市大安區爆染漢他病毒亡，環保局加強清消。（圖／民視新聞）

民視記者陳堯棋：「北市大安區一名70歲老翁，因感染漢他病毒病重不治，雖然第一時間，環保局已在仁愛路四段的巷弄，(周邊)半徑200公尺內加強清消，預計下周還要展開跨局處的全市大消毒。」聯醫仁愛院區護理師：「(漢他病毒)在大安區，雖然不確定是哪裡，但是這裡偶爾還是會看到一些老鼠在跑，所以會有這部分的擔心沒錯。」大安區居民：「最近這邊都更很多，很多老鼠都跑出來，像那個(牆角)都會有老鼠。」附近居民坦言，經常都會在建物牆角、水溝內看到老鼠爬竄！為防鼠患，目前北市尚餘7000公斤的老鼠藥存量，民眾可到里辦公室或環保局領取。但外界擔憂，鄰近的大安森林公園，有不少松鼠，會不會也有感染風險？

民眾憂大安森林公園松鼠，恐有感染分險。（圖／民視新聞）

民眾憂大安森林公園。（圖／民視新聞）

大安森林公園散步民眾：「有的人會餵牠(松鼠)，餵牠的時候會繁殖率比較高，如果繁殖率低一點 數量比較少，會比較安全，不要接觸牠，牠的排泄物啊。」整合醫學專科醫師姜冠宇：「老鼠或是錢鼠，這種在封閉環境、下水溝，牠的分泌物所傳播的環境，是有所差別，所以一般民眾是不需要太擔心，不會太多有松鼠造成漢他病毒的問題。」醫師強調，鼠類排泄物才是關鍵重點，農曆春節即將到來，民眾得做好居家環境清潔，以避免接觸感染！





