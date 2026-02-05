北市爆漢他死亡疫情！北捷列車也見「米奇亂竄」 今晚車廂全面清消

即時中心／徐子為報導



台北市大安區70多歲男子，染漢他病毒發病8天後不治，成為今年首例死亡案例，且死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡；2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。但不僅是戶外，有網友貼出影片，顯示台北捷運車廂內也有老鼠亂竄。對此，北捷表示，2月1日起已展開所有車站的清潔和消毒，今（5）晚間將啟動全路線列車清消，全面提升捷運系統防疫與環境維護層級。





針對上（1）月23日松山新店線列車出現老鼠，北捷說明，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查為老鼠從站外進入車站。

老鼠出沒在台北捷運車廂。（圖／截自社群平台Threads）





北捷公司強調，將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。





此外，為因應漢他病毒防疫需求，北捷公司從1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今晚將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。













