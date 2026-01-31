北市爆漢他病毒奪命！王欣儀促恢復全市「滅鼠周」

台北市大安區出現國內今年首例漢他病毒死亡病例，環保局檢測，發現案例住家周遭鼠隻呈現陽性反應。台北市議員王欣儀31日表示，此事件凸顯北市缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策的嚴重警訊，呼籲蔣萬安市府團隊展現魄力，盡速評估恢復全市或全區同步的「滅鼠周」活動。

台北市議員王欣儀。（圖／中天新聞）

王欣儀指出，早期郝龍斌市長時代，台北市每年10月都會統一辦理「全台北市滅鼠周」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著。但這項優良傳統在柯文哲時代取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」。她表示，有些里長因深知環境衛生重要性，即便市府已取消該活動，仍堅持在每年11月自行辦理「全里滅鼠周」，發放滅鼠餌劑並宣導防護。

王欣儀說，老鼠的活動範圍不會分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，防疫網明顯出現破洞。她建議市府透過統一採購、宣導，並於統一時段投藥，才能在大範圍內有效降低鼠群密度，而非讓病毒在行政區的縫隙中流竄。

台北市環保局回應，在收到衛生局通報後，1月23日第一時間即安排人力，依標準作業程序，針對案址周邊半徑200公尺使用稀釋10倍之漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合衛生局執行案址周邊捕鼠監測作業。30日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。

台北市大安區驚傳漢他病毒死亡案例，環保單位前往個案住家周邊進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻檢驗漢他病毒抗體呈陽性反應。（圖／台北市衛生局提供）

台北市環保局表示，前後共計動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。環保局指出，每年採購滅鼠餌劑，2025年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可充分滿足民眾滅鼠需求，民眾若有需求可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。

