北市爆漢他病毒死亡案例 她點鼠患3環境…這關鍵文化最易忽略

北市出現25年首例漢他病毒死亡案例，近期又有人質疑北市公共場域常有老鼠出沒，北市啟動12區地毯清消。本身是醫師的台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱指出，防疫一個常被忽略、卻高度相關的關鍵問題「公園的禁止餵食文化」，還有到底被落實。

吳說，漢他病毒不是突然出現的，它有清楚的環境邏輯。在都市裡，鼠患能失控，幾乎一定來自三件事：第一，人為餵食提供穩定熱量；第二，天敵被破壞；第三，管理只做表面。

她認為，公園處至少應該公開一個基本數字：過去五年公園違規餵食實際開出過幾張罰單？如果數字極低，那不是市民突然守法，而是政策根本沒有在運作。如果數字極高，就表示目前的環境、文化都無法防範餵食。

吳也提醒，另一方面，目前常見的大量投放抗凝血殺鼠藥，短期看似有效，卻在像大安森林公園這樣的生態敏感區，帶來明確風險。這裡已有鳳頭蒼鷹、領角鴞等猛禽活動紀錄，而大量研究顯示，猛禽捕食中毒老鼠，會發生二次中毒，天敵減少後，鼠患反而更容易反彈。更值得警惕的是，有研究發現，曾接觸毒餌但存活的老鼠，反而更可能帶有病原體，這對漢他病毒等人畜共通疾病，並不是好消息。

「公共衛生不該和生態保護對立。」吳說，在公眾關注時加強執法、反覆投藥可以理解，但更應該回歸最根本的事：嚴格執法禁餵食、把監視與巡查資源放到真正的熱區、公開裁罰數據，並在生態敏感區慎用高風險藥物、增加防護型餌站。

吳欣岱說，由老鼠傳染給人的漢他病毒，讓整個北市府都動起來了，市長蔣萬安指示各局處啟動清消、投藥、巡查，市場處、環保局、公園處都在過年前全力加班。她先說基層人員真的很辛苦，問題不在他們。但如果政策方向沒有調整，我們只會反覆動員，風險卻不見得能真正下降。

趁著這次全市關注漢他病毒，她想談一個常被忽略、卻高度相關的關鍵問題「公園的餵食文化」，還有到底有沒有使用政策工具去改善這件事。

台北市其實早就禁止在公園餵食野生動物，也有罰則，但這套制度到底有沒有被落實？吳說，目前公園監視器多半設在垃圾桶或出入口，真正的「餵食熱區」固定長椅、樹下、草叢邊，卻成了監控盲點。結果就是只能勸導、貼告示，幾乎無法取證，更談不上裁罰。久而久之，大家都知道餵食「不會怎樣」，老鼠自然越來越多。

吳說，這不是理想主義，而是國際上早已行之有年的「整合性害蟲管理」概念——以環境治理取代一次又一次的緊急動員。好的公共衛生政策，不是每次出事都讓所有人加班，而是讓事情不必一再重來。漢他病毒是一個警訊，也希望市府能把它，變成一次真正調整方向的開始。

