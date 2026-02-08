北市爆漢他病毒！楊植斗：蔣努力滅鼠 同時震出一堆綠營鼠輩

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市長蔣萬安2日召開應變會議，指示副市長林奕華督導跨局處防治作業，要求北市環保局協助各區提前加強落實年節前清消並針對鼠患有效投藥。針對不少青鳥粉專轉傳在街上看到老鼠的照片，國民黨北市議員楊植斗直言，蔣正努力滅鼠，同時震出一堆綠營的鼠輩，實在臭不可聞。

楊植斗6日在臉書指出，大安區發生漢他病毒死亡案件後，清潔隊已經加強週邊巷弄以及各大市場的清消丶投放老鼠藥，現在在里上也加強宣導，將老鼠趕出家門；然而，有不少青鳥粉專大規模轉傳在街上看到老鼠的照片，並吸引民眾去臉書灌爆蔣萬安市長，令楊直呼「真的太壞了」，強調難道老鼠會因為蔣上任就從異空間轉生過來？

楊植斗表示，老鼠不會憑空出現，平時看不到老鼠，但不代表不存在，就像冰山一角，但當生活的陰暗角落被扒開，被噴灑消毒藥劑時，老鼠當然逃出，光天化日下被撞見，所以體感上，當然就會有老鼠變多的錯覺；漢他病毒主要是來自於老鼠的飛沫丶體液丶糞便傳染，在開放空間就相對不容易被傳染，如果路上遇到老鼠屍體也可以迅速通知清潔隊來處理，市府現在採取的都是基於科學的做法。

面對許多網友留言要求蔣萬安處理鼠患，楊植斗表示，因為近期大規模消毒和投藥，才會有那麼多老鼠浮出檯面，市府已經在努力，請大家支持環保局丶清潔隊的行動，也請配合相關政策，在家不留剩菜給老鼠食用。

面對有些見獵心喜丶倒因為果的人，一舉抹殺市府同仁們的努力，楊植斗直言，應該好好譴責，並質疑難道要學賴清德當初在台南時一樣擺爛，登革熱疫情大流行，爛到被監察院糾正？什麼事都不要做，大家看不到老鼠就眼不見為淨？「蔣萬安正在努力滅鼠，同時也震出一堆綠營的鼠輩，躲在臭水溝裡，用一些假帳號來羞辱市府，引導民眾仇視蔣萬安市長，實在臭不可聞，比真老鼠還髒」。

