北市爆漢他病毒！環境清潔週提前開跑 跨局處聯手滅鼠

台北市日前出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，北市街道巷弄及捷運又頻出現老鼠，北市環保局5日上午在全市12行政區同步舉辦「115年環境清潔周誓師活動」，針對室外溝渠等易孳生髒亂熱點加強清理，落實沿街垃圾不落地收運作業，也宣導「不讓鼠吃」、「不讓鼠來」、「不讓鼠住」的防鼠3不原則。

台北市副市長林奕華說，過年前本來就會有清潔周，這次特別把環境清潔周提前開始，希望能夠除舊布新，傳統上本來就有大掃除，而最近大家很關心「老鼠」，要怎麼樣讓老鼠不要干擾到大家的生活跟健康，記得有3步驟，「不讓鼠來」在家裡面1公分的洞都不可以有，老鼠有時候會變形鑽入洞，所以要把可能的鼠道封起來；「不讓鼠吃」就要把所有的東西都收好，老鼠什麼都吃；「不讓鼠住」平常不會去到的角落有堆東西，都要稍微看一下。

環保局水質病媒管制科長林志芳表示，鼠類防治是長期持續性的工作，防治首重環境整頓，若食物沒收拾好，將提供老鼠豐富的食物來源，呼籲民眾應將食物來源，如食材、廚餘及寵物飼料等收拾好，斷絕老鼠糧食後，再輔以施放滅鼠餌劑及捕鼠籠或黏鼠板等滅鼠措施，才能較有效吸引老鼠取食餌劑或上鉤，進而達到滅鼠作用，需要仰賴公私協力一起努力。

林志芳說，除了平日以里為單位，每2至3個月實施戶外環境噴藥作業，也針對各里巷弄、水溝及公共空地等區域加強消毒及孳生源清除；另本周起各單位已同步動員，針對北市鼠患熱點，如餐飲密集傳統市場48處及攤販集中場51處周邊，啟動專案環境消毒及投藥滅鼠作業，同時加強巡查，確認是否有環境髒亂及垃圾包棄置等情事並做取締作業，也輔導餐飲店家廚餘桶應加蓋及每日清理等防鼠作為，且勿將廚餘殘渣倒入水溝，避免鼠類孳生。

林志芳強調，針對民眾近期陳情區域，多是屬於私領域如小巷弄及店家內，目前仍會先行協助周邊噴消、投藥等作業，也呼籲民眾別隨意棄置垃圾、食物殘渣等，以免吸引鼠類，同時會加強巡查取締。

環保局補充，此次除號召市民落實戶內外環境清潔，打造乾淨舒適的生活空間外，也結合跨局處資源共同推動環境整頓工作，市場處加強市場及夜市攤商管理與環境清理，並提醒攤商勿將垃圾包放置過夜；公園處則針對公園周邊及行道樹樹穴加強巡檢清理，並封閉可能的鼠洞、夯實泥土，透過跨局處合作，向民眾重點宣導居家內外易忽略的髒亂死角清理、病媒防治及加強滅鼠等作業，以提升整體環境生活品質。

