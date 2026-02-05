北市爆漢他首例死亡又見「老鼠竄北捷車廂」官方宣布今晚全數清消

台北市大安區上月爆出1例漢他病毒感染死亡案例，是25年來首起個案。而近期有民眾乘坐北捷時發現有老鼠現蹤，引起各界關注。台北捷運表示，1日起已展開所有車站的清潔和消毒，今（5）日啟動全路線列車清消，全面提升捷運系統防疫與環境維護層級。

近期有網友反映1月23日松山新店線列車出現老鼠，北捷公司說明，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠從站外進入車站。

北捷公司表示，台北捷運將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒，站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。

廣告 廣告

針對北捷站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後亦須全面清空食品。

北捷公司另說明，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今日夜間，將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

而為預防漢他病毒，疾管署日前呼籲落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

土耳其電車禁「乘客開腿」！網友敲碗：台灣該跟進

北市大安區爆今年首例死亡個案 「漢他病毒」感染途徑.症狀一次看

國內爆今年首例「漢他病毒」 北部7旬男感染死亡