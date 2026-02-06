北市爆漢他首例死亡！北捷驚見「老鼠竄車廂」

台北市出現今年首例漢他病毒症候群本土病例。大安區一名70多歲男性確診，其住家周邊捕獲的4隻老鼠中，有2隻檢驗出漢他病毒陽性。

更令人憂心的是，1月23日晚間9時許，有民眾在松山新店線列車上目擊老鼠出沒，當時列車正行經南京復興站至松江南京站區間。

台北捷運公司調閱監視器畫面後表示，經追蹤老鼠足跡發現，該老鼠係在列車行進間從上方掉落至車廂地面，研判是從旅客攜帶的背包或提袋中竄出。北捷強調，列車環境並不適合老鼠生存，此為個案事件。

為因應漢他病毒防疫需求，北捷自2月1日起陸續完成大安區11個相關車站的環境消毒作業，包括大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。

2月5日夜間更進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全面強化防疫措施。北捷表示，將持續落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大原則。

除依既定排程清潔車站與列車、每日清運垃圾外，並委託專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒。站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源進入。

針對站內販賣店，要求維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後須全面清空食品。此次事件引發民眾對捷運環境衛生的關注。有網友質疑，在禁止飲食的捷運系統內不應出現老鼠，也有人擔憂老鼠可能咬斷電線造成安全隱患。

