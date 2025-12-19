北市爆隨機傷人案 警政署動員2千人次強化全國勤務

今(19)日傍晚在台北市發生丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡。對此，警政署晚間發布新聞稿表示，案發後立即通報全國警察機關強化防處作為、提高見警率，並加強大眾運輸系統站所巡邏、重點守望，同時與當地警、分局加強協調及通報聯繫，合計使用警力1,932人次。

另外針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，已協同相關管理單位及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，一旦發現不法可疑行為，立即通報應處。

警政署強調，各單位於危安事件發生時，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；接獲案發通報，現場應立即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。