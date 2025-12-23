北市爆隨機攻擊案！警網遭質疑 律師幫發聲

▲民眾持續在台北車站M7出入口送上鮮花卡片，悼念挺身而出攔阻兇嫌張文卻遇害的余家昶致敬。（圖／記者呂烱昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站日前發生隨機殺人事件，引發社會對公共場所安全的高度關注，外界也質疑台北市警網存在缺失，網紅律師李怡貞發文為警方抱不平「警察真的比我們想像中的辛苦，做什麼都怕被檢討要寫報告，但是遇到最危險的時機都是義無反顧必須衝第一」，期盼大家多些正面思考這次事件，尤其是第一時間在北車肉身捨義的余家昶義士，他阻擋了更大的災難發生。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞 」中發文表示，除了出事馬後炮以外，很多人還是喜歡濫用社會資源來各種消耗警力。尤其是公眾人物還帶頭示範濫用訴訟資源濫用警力，甚至回過頭上節目檢討警方，大家才真的要抵制這些爛公眾人物，並直言「真正努力的基層從來不會被看到，只會被檢討」。

李怡貞指出，大家怎麼沒有想到，如果就是想要玉石俱焚的犯嫌其實在跳下去前，不負責任的放了定時炸彈，那事情會怎樣演變？ 勇於追捕的警方會承受什麼折損？「在我看來我不覺得紙箱被清掉，其實就是只剩爛命一條又各種極端要跟全世界拼」、「願大家都多能正面一點想像整個事件。」

李怡貞認為，可以不用看到犯嫌活著出庭，或是拿著精神鑒定報告減輕罪責，又至演戲成功拼一個可教化的判決，「有些人就是值得地獄吞噬。」最後她也籲請大家不要傳送犯嫌的一切資訊，多些正面思考這次事件，尤其是第一時間在北車肉身捨義的余家昶義士，他阻擋了更大的災難發生，他不是保全，是資深的理財專家，卻在緊急的時候無視利益捨身救大眾，才多值得記憶。「世界很破爛，但我們一針一線都可以慢慢縫補。」

