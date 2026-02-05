北市爆「安鼠之亂」、漢他1死 蔣萬安：已進行有效投藥、區域範圍全面清消

台北市 / 林彥廷 綜合報導

疾管署日前公布國內首例漢他病毒1死案例，死者為70多歲男性，住在台北大安區、具有慢性病史，而近日不少網友也在大安區發現老鼠出沒，更被網友稱作「安鼠之亂」，引發熱烈討論。對此，台北市長蔣萬安表示，第一時間就啟動應變機制，進行有效投藥、區域範圍全面清消，今早12個行政區也進行大清掃，他也提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。

蔣萬安下午受訪時表示，上週末發生今年第一起漢他病毒事件後，第一時間即刻啟動應變機制，在週一晨會他也親自主持跨局處應變會議，不只是環保局、民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與來啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

蔣萬安提到，今天早上也召集全市12個行政區進行大清掃，也就是全面地毯式的清消以及環境整潔，也結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈等地方全面清潔，以及公園處針對公園及周邊和樹穴部分清消。

蔣萬安也提醒市民，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔，也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。

