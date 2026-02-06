北市爆「安鼠之亂」！蔣萬安強調未新增案例：北市決不鬆懈

台北市長蔣萬安今(6日)出席活動前受訪強調，衛生局追蹤到現在都沒有新增案例，但是他們絕對不鬆懈，全市加強清消。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕北市大安區日前驚傳自民國89年以來首例漢他病毒死亡案例，包含捷運、多處市區公共空間都傳出冒出「大老鼠」，不少民眾將直擊畫面PO上網，引發民眾人心恐慌。台北市長蔣萬安今(5日)出席活動前受訪強調，衛生局追蹤到現在都沒有新增案例，但是他們絕對不鬆懈，全市加強清消。

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住在大安區的70多歲男性確診後不幸病逝，其住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。昨天北市府環保局、衛生局、市場處、公園處等跨單位合作，動員12行政區各里環保志義工進行環境大掃除，宣導民眾關注的漢他病毒問題。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席內湖區與里長有約會議前受訪表示，上週發生今年第一起漢他病毒病例，他們即刻啟動了應變機制，本週一的晨會我親自主持召開跨局處的會議，所以衛生局密切追蹤到目前為止，都沒有再新增任何一例案例，但是他們絕對不鬆懈。

蔣萬安說明，目前環保局、市場處、公園處、商業處還有民政局、各區公所，還有文化局、教育局轄管的場館，都進行全面的清消，包含昨天12行政區全面進行地毯式的大清消跟環境整潔，另外市場處跟環保局也針對全市99處市場還有攤販集中處，也進行全面的投藥以及清消；針對住戶巷弄周邊的環境整潔，民政局及各區公所也會進行全面的巡查，並且加強宣導清消，

蔣萬安也提醒民眾，要謹記內「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，春節將近，大掃除要務必戴手套、口罩，不要接觸到老鼠的分泌物。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷車廂驚傳「老鼠出沒」 照片曝光

料理鼠王？「米奇」車廂逛大街 北捷：從旅客包包掉下來

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

安鼠之亂！台北剛爆漢他病毒死亡.....北捷現鼠蹤 蔣萬安臉書被灌爆

