北市爆25年來漢他病毒致死首例 議員曝光動物之家「鼠患肆虐」畫面





台北市近日發生國內首例漢他病毒症候群本土確定病例，1名70多歲男性從發病到離世僅8天，疾管署署長羅一鈞今（31日）更證實，該名個案為25年來首例漢他死亡案例，掀起國內對於鼠患管控的關注。台北市議員陳宥丞進一步揭露，台北市動物之家鼠患猖獗，甚至有志工、民眾投訴被咬。而溜狗區更驚見被狗咬死的老鼠屍體。對此，北市動保處指出，動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，難以根絕鼠患問題，將持續以杜絕食物來源方式防治。

陳宥丞昨在臉書發文指出，有同仁在台北內湖動物之家拍下畫面，現場鼠患肆虐，成群的老鼠在光天化日之下在籠舍旁亂竄，甚至在遛狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，讓原本有意認養毛小孩的民眾打退堂鼓，志工更因此被咬傷，讓原本就緊繃的收容量能雪上加霜。

陳宥丞表示，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號；不僅加速環境惡化，更讓外界對市府的動保決心產生不信任。

對此，台北市動保處說明，動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，導致鼠患問題難以根除，去年已於園區內設置100組捕鼠器具進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料、及加強物理捕鼠效果。另外，也落實飼料餵食完畢即收拾清潔，以減少老鼠食物來源，並於飼料儲藏區域等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠加強捕鼠，目前已全面設置金屬製飼料桶以防止鼠患。

動保處表示，目前新建動物之家預計於2027年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放亦有完整規劃，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。（責任編輯：殷偵維）

