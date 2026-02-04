北市物價漲幅續降 CPI年增1.7％ 食物類漲最兇

北市主計處今日公布114年台北市消費者物價總指數（CPI），年增率1.7％，較113年的1.8％微幅下降0.1個百分點。（主計處提供／孫敬台北傳真）

台北市主計處今日公布最新消費者物價指數（CPI），民國114年北市CPI年增率為1.7％，較113年的1.8％微幅下降0.1個百分點，均低於2％警戒線。在各類指數中，「食物類」年增3.3％漲幅最為顯著，主因為天候不穩及成本反映；「衣著類」則下跌2.7％，受惠於品牌促銷，跌幅居各類之首，其餘類別漲跌幅則均維持在2％以下。

為衡量台北市家庭日常消費所購買商品或勞務之價格水準變動情形，市府按月公布北市消費者物價指數（Consumer Price Index，簡稱CPI）。主計處表示，114年北市CPI年增率縮小至1.7％，雖然外食費價格漲勢延續，但受惠於新台幣匯率升值，有效舒緩廠商的生產成本壓力，使得漲幅有所收斂。

北市自111年3月起受新冠疫情防疫措施鬆綁、民間消費需求增加影響，物價曾一度走高，112年CPI年增率曾達4.0％，創下近5年最高點，不過自113年起，物價成長明顯放緩，年增率降至1.8％，較112年大減2.2個百分點，減幅位居全台各縣市之冠。

