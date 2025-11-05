北市特教兒遭教保員毆打大腿 學校隱匿11天還讓加害者隨車（示意圖:shutterstock/達志）

台北市一名特教幼兒園孩童上個月遭教保員毆打大腿導致紅腫挫傷，議員林延鳳指出，孩童無法言語還好家長發現向校方調閱監視，但校方推託、延遲通報，甚至疑似隱匿事實，更讓教保員繼續隨車、未與孩童隔離，中間長達11日，校方通報機制完全失能。蔣萬安表示，已啟動相關調查，也要求校方說明，如果有任何延誤通報情形，會依法追究相關責任懲處；北市教育局也說，已指派督學入校查察行政處理程序，一定從速從嚴調查，另檢討隨車人員管理SOP強安全防護。

林延鳳指出，台北市一名特教幼兒園孩童10月16日遭校車隨車教保員毆打大腿，致紅腫挫傷，因孩童有多重障礙無法言語，家長替孩童更衣時發現孩童情緒低落、大腿明顯紅腫且有手掌印，10月17日家長通報家長會，詢問是否能調閱交通車監視器畫面，校方稱需聯繫廠商才能調閱，僅登入校安通報後就沒有積極作為；10月20日家長會再次詢問校長監視器畫面，校長則稱尚未看到影片、不清楚事件。

台北市一名特教幼兒園孩童上個月遭教保員毆打大腿導致紅腫挫傷，但校方推託、延遲通報，甚至疑似隱匿事實。台北市長蔣萬安5日表示，已啟動相關調查，會依法追究相關責任懲處。（張珈瑄攝）

林延鳳說，直到10月27日家長跟校方共同觀看監視器畫面，發現孩童在最後一站下車前，在車上與教保員獨處期間，遭身形壯碩的教保員用力打大腿，家長要求校長保留監視器畫面，以利後續調查與懲處相關人員，但校方卻表示無人能擔保影片不會遺失或損毀，家長決定報警，由警方到校製作筆錄並保存監視器畫面複本，教保員到場說明並承認行為不當，10月28日舉辦校事會議，委員成立調查小組。

林延鳳痛批，中間長達11日的時間學校通報機制完全失能，事件發生時沒有主動告知教育局、連繫家長，反而讓家長自行追問影，校方明知教保員有疑似揮打動作，卻在校安通報中語焉不詳、未提及教保員揮打行為，刻意想隱匿事實、降低嚴重性，僅口頭提醒教保員要注意行為，還讓教保員繼續隨車，沒有隔離加害者和受害者，已違反兒少保護流程， 更造成孩童長期心理壓力與安全風險。

林延鳳說，每個孩子在學校的安全都是我們要守護的，何況是特教孩童沒有足夠能力去表達事件，讓人擔心的是孩子不知道被打多久，只是現在才發現，甚至有視障孩子被打都不知道被誰打，而校方至今仍未跟家長道歉，她要求市長蔣萬安跟家長道歉、展現態度。

蔣萬安表示，教育局有跟他回報，第一時間已啟動相關調查，現在外部委員都已經加入調查，也要求校方說明，如果有任何延誤通報情形，會依法追究相關責任懲處。

林延鳳說，市長曾說要讓嬰兒的哭聲變成台北市的交響樂，結果現在變成孩童哭聲變成受虐得恐怖片，市長上任以來發生超過10件以上虐童、虐兒等不當管教案件，學校校長以前擔任教務主任時，就因為僅口頭交辦並未正式啟動校安通報，也未上報校長和教育局、延誤半年處理遭社會局裁罰，結果還遴選他擔任校長，當時有60多位學生家長反映有疑慮，結果官官相護才讓不幸的事情發生。

教育局回應，第一時間已立即介入，明確要求學校舉辦校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

