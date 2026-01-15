北市特教生走進電影院 體驗溫馨觀影時光

臺北特殊教育學校學生前往電影院觀賞電影，完成重要的生活體驗

教育局湯志民局長鼓勵親師生

教育局湯志民局長陪伴特教生步行到電影院

在臺北市教育局長湯志民的陪伴下，臺北特殊教育學校學生走出校門，步行至電影院，欣賞電影《動物方城市2》。路途中，湯志民局長放慢腳步、彎下身子，親自協助推行輪椅學生，與孩子們一邊前進、一邊互動聊天，讓原本略顯緊張的外出行程，化為充滿安心與笑聲的溫馨時光，對許多學生而言，這不只是一場電影，更是一段「有人陪著、一起完成」的重要生活體驗。

臺北特殊教育學校表示，學校學生多為中重度以上的身心障礙者，平時因行動或情緒行為需求，較少有機會進入公共電影院。為讓學生安心參與，學校教師事前透過圖片、影片與情境教學，協助學生熟悉電影院環境與觀影流程，讓他們在充分準備下，自信地走進公共場域。

臺北特殊教育學校說明，「全校看電影」活動已持續辦理多年，在歷任家長會與社會各界支持下，成為孩子們每年最期待的校園活動之一。這次活動由校友陳威廷全額贊助，他的母親也是學校學生家長會榮譽會長鐘珮綺，長期關注特殊教育發展，以實際行動支持孩子的學習與生活體驗，讓愛與善意在校園中持續累積。

電影結束後，孩子們帶著滿足的神情與滿滿的收穫返回學校。家長們感動表示，透過這樣真實的生活體驗，孩子不僅累積了珍貴的外出經驗，更能將在校所學的生活自理與社交能力，自然地運用在日常情境中，意義深遠。

臺北市教育局表示，持續優化特殊教育支持服務，讓每位有特殊需求的孩子都能獲得適切的資源與服務，並支持學校結合專業教學與生活體驗，讓特殊教育學生在安全、尊重與被理解的環境中，自在參與社會生活，打造溫暖而包容的教育城市。