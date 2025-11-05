北市特教童被教保員打到瘀青！林延鳳轟道歉很難嗎？蔣萬安：正在調查

記者陳思妤／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳今（5）日質詢台北市長蔣萬安時揭露，台北市一所特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生事件，一位具多重障礙的學童，遭校方隨車人員動手打到大腿瘀青，但校方在家長反映後，竟僅對施暴者口頭告誡，更未依規定通報，完全不符兒少法規定，未見市府積極督促處理。林延鳳要求蔣萬安道歉，但蔣萬安並未道歉，而是強調正在調查，如果延遲通報就依照規定懲處。

林延鳳指出，這起事件發生在10月16日，一位特教學童的家長替小孩更衣時，赫然發現他的大腿上有明顯的掌印。由於這名學童除了視障外還有多重障礙，無法言語，父母趕緊與家長會聯繫，希望能了解狀況，而校方僅在隔日登入校安通報後就沒有積極作為，未主動告知與聯繫家屬，更離譜是讓加害人繼續隨車超過一週，使受害孩童情緒大受影響心生畏懼。

家長事發10天後，才在10月27日於家長會長的陪同下看到監視器畫面，發現自己家的孩子在最後一站下車前，在車上與隨車教保員獨處期間，遭身形壯碩的教保員用力打大腿，因此造成瘀傷，家長既震驚又難過自己沒有保護好孩子，要求校長保留監視器畫面，以利後續調查與懲處相關人員，但校方卻當場表示無人能擔保影片不會遺失或損毀，家長決定報警，由警方到校製作筆錄並保存監視器畫面複本。

林延鳳氣憤地說，如果校長不適任，就趕快換人，而蔣萬安面對如此離譜的校園安全事件處理過程，應該要向家長道歉。林延鳳指出，校方在事件發生隔日看過監視器畫面內容後，在第一次校安通報的內容中竟指涉案人員「不詳」，也沒有依規定分開施暴者與被害人，還讓他繼續與受害學童同車，僅「口頭提醒加害者要注意行為」，也遲未執行兒少保護通報，更沒有啟動調查小組，期間也不主動與家長聯繫，至今未向家長表達歉意。

林延鳳認為，雖然特教工作很辛苦，卻不能是發生不當管教的藉口。尤其台北市的資源相對優渥，更應投入更多經費、人力與心力，並維持高標準的管理機制，也建請教育局檢討校長遴選與特教學校管理制度，增列「危機應變與特教管理能力」評估項，確保領導者具備專業與責任心。

林延鳳要求蔣萬安跟家長道歉，蔣萬安並未道歉，他強調教育局有跟他回報，第一時間啟動相關調查。他也說，如果校方有任何延誤通報的情形，依法追究相關責任，要求校方說明，如果延遲通報就依照規定懲處，這個案子教育局正在調查。

蔣萬安說，正在積極調查校方責任，如果校方確實有責任，當然校方必須扛起責任，依規定懲處，外部委員都進來了。

林延鳳怒轟傲慢，連跟受害者道歉都沒有。林延鳳酸，「你（蔣萬安）以前說，要讓嬰兒的哭聲成為讓台北市的交響樂；現在卻是孩童的哭聲，讓台北市變成兒童受虐的恐怖片」。她不滿，要求道歉很困難嗎？這個校長根本不適任，要滾蛋趕快滾蛋啦。

林延鳳痛批，蔣萬安上任後，台北市不斷發生虐兒、虐童及不當管教事件，至今超過十件，每次都說要檢討卻成為空話，該校現任校長，在2016至2018年擔任學校教務主任時，面對學校內部疑似不當管教，在事件發生前一年就收到通報，卻僅口頭交辦、並未正式啟動校安通報，也未上報校長或教育局，延誤半年處理，最終遭到社會局裁罰。

