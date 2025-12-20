北市特殊寵物如動物方城市！禁養新制考驗人力

台北市寵物類型多元，還有像蛇、蜥蜴、蜜袋鼯等「特殊寵物」，]但非犬貓類寵物登記數量偏低，存在大量未被掌握黑數，一旦走失或遭棄養，難以追查飼主。（本報資料照）

台北市寵物類型不只有犬貓，還有20多種如蛇、蜥蜴、蜜袋鼯等「特殊寵物」，形如「動物方城市」。議員黃瀞瑩指出，非犬貓類寵物登記數量偏低，存在大量未被掌握黑數，尤其農業部已預告禁止飼養河口鱷、毒蛇、浣熊，一旦走失或遭棄養，難以追查飼主，未來政策落實需要地方政府大量查緝、訪查與環境審核，但北市人力與量能明顯有困難。台北市動保處回應，會跟中央討論研議、配合執行。

農業部10月預告未來將禁止家庭飼養河口鱷、毒蛇、浣熊，並對狐獴等列為「有條件飼養」動物。黃瀞瑩表示，北市犬隻民國88年開始強制登記，登記數約12.8萬隻、登記率108％；則是從今年開始強制登記，登記數約11萬隻、登記率70％；其他非犬貓寵物，北市登記數量最多為兔子252隻，其次為烏龜2隻，但有更多寵物未被管控追蹤，包括哺乳類蜜袋鼯、兩棲爬蟲類、陸生無脊椎動物蜘蛛、蠍子等。

廣告 廣告

黃瀞瑩說，北市動保處還收容許多特殊個案，多因走失、棄養或、動物救援、禁養動物遭沒入，包括柴棺龜、台灣八哥、藍眼鬣蜥、水牛、翡翠樹蛙、台灣獼猴、柯爾鴨、等，簡直像動物園，而有些動物的壽命可長達數十年， 需要特殊飼養環境與專業照護，像藍眼鬣蜥最長可活69歲，而以台北市目前人力與量能，執行上明顯有很大困難。

黃瀞瑩建議，應研議特殊寵物分級管理與飼養登記制度，提升非犬貓寵物登記，強化身份識別，同時加強動物保護與飼主教育，完善特殊寵物收容照護與支援網絡，在開放認養非犬貓動物時，也要落實事前訪查與事後追蹤、建立飼養登記制度

處長陳英豪說明，「動物救援」是動保處的重要工作，像水牛是從陽明山動保案件中救出、台灣獼猴則是在山區誘捕，近年貓狗在路上被救援機會反而少，多是通過民眾通報，如有保育類動物會交給保育機關，或是請教專家依動物習性照顧，都是暫時性收容，其他動物則會開放民眾媒合認養。

陳英豪說，有關中央預告的禁養動物新制上路後，會跟中央討論後續實際執行項目為何、配合辦理，並優先查找販賣源頭；而棄養寵物有些因不會被飼主帶出門，不過能透過晶片、監視器、車牌來查找飼主。

更多中時新聞網報導

保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞

5萬高齡勞工福音 納就業保險