北市特殊寵物管理 議員憂黑數多

台北市寵物類型多元，有像蛇、蜥蜴、蜜袋鼯等「特殊寵物」，但非犬貓類寵物登記數量偏低。圖為寵物店示意圖。（本報資料照片）

台北市有登記在案的寵物類型不只有犬貓，還有20多種如蛇、蜥蜴、蜜袋鼯等特殊寵物，如同「動物方城市」。不過民眾黨議員黃瀞瑩指出，非犬貓寵物的登記數量低，恐有大量黑數未被掌握，一旦走失或遭棄養就難以追查飼主。農業部近日預告禁止飼養部分特殊動物，未來需地方政府協助查緝，但北市人力與量能明顯有困難。北市動保處回應，會跟中央研議、配合執行。

農業部10月預告未來將禁止家庭飼養河口鱷、毒蛇、浣熊，狐獴等則列為「有條件飼養」動物。黃瀞瑩表示，北市犬隻登記數約12.8萬隻、登記率108％；貓隻登記數約11萬隻、登記率70％。其他非犬貓寵物，數量最多為兔子252隻，其次為烏龜2隻，但有更多寵物未被管控追蹤，包括蜜袋鼯、兩棲爬蟲類、蠍子等。

黃瀞瑩說，北市動保處還收容許多特殊個案，如柴棺龜、台灣八哥、藍眼鬣蜥、水牛、翡翠樹蛙、台灣獼猴、柯爾鴨，多因走失、棄養、動物救援、禁養動物遭沒入，簡直像動物園。有些動物壽命長達數十年，需要特殊飼養環境與專業照護，台北市目前人力和量能顯然不足。

黃瀞瑩建議，應研議特殊寵物分級管理與登記制度，強化身分識別，同時加強動物保護與飼主教育，並完善特殊寵物收容照護，在開放認養非犬貓動物時，也要落實事前訪查與事後追蹤。

動保處長陳英豪說，特殊保育類動物會交給保育機關暫時性收容，或是請教專家依動物習性照顧，其他動物則開放認養。新制部分會再跟中央討論，目前會優先查找違法販賣源頭。