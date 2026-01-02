北市玉成國小打造全齡共融學習空間 「玉成好書室」溫馨啟用

北市玉成國小「玉成好書室」兼具親師溝通交流、樂齡學習及親師專業成長功能

在臺北市教育局的資源挹注下，臺北市玉成國小的「玉成好書室」正式落成啟用，這是一個兼具親師溝通交流、樂齡學習及親師專業成長等多功能的複合式空間，為校園注入一股溫馨且充滿活力的跨世代氣息。

玉成國小表示，「玉成好書室」有「好舒適」的意涵，設計別出心裁，室內配置多樣化的桌型，使用者可依據人數自由彈性調整，不僅拉近了彼此的對談距離，更提升了空間的使用效率。這個空間除了作為教師休憩與親師溝通的橋梁，更特別規劃作為樂齡長者的學習與社交據點。此外，好書室緊鄰圖書室，下課時間也開放學生攜書入內小憩，營造出濃厚的書香氛圍，不僅環境設施優質且功能用途多元。

玉成國小說明，好書室啟用以來校內活動精彩不斷，日前在聖誕節時節，特別舉辦「聖誕快閃活動」，由外籍老師帶領孩子們載歌載舞，校園內洋溢著節慶的歡愉與祝福。學校也在好書室辦理親職教育活動，邀請家長會長等人現身說法，分享「數位時代下親子共讀之道」的寶貴經驗。家長會長楊雅純女士表示，在玉成好書室辦理親職成長活動，感覺很溫馨很舒適，未來如果親師在此天地溝通交流，互動一定更好，情感一定可以更加緊密。

玉成國小校長楊火順表示，透過「玉成好書室」的環境營造，期盼能為學生、教師、家長及社區長者提供更優質的學習與交流環境，落實「全齡共學、親師生共融共好」的教育願景。