北市王牌是「他」？媒體人4字戳破風向球

▲民進黨台北市長人選遲未明朗，外界盛傳將派出行政院長卓榮泰出馬。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨正積極備戰年底地方大選，目前已完成9個縣市長人選提名，不過台北市長戰局遲未明朗，被視為牽動整體北台灣選情的關鍵一役，最新風向也悄悄出現轉折，外界盛傳將派出「院長級」人選出馬，由行政院長卓榮泰成為領頭羊。對此，資深媒體人黃暐瀚點破3大關鍵要素，直言「不太可能」。

黃暐瀚表示，最早聽到這個「分析」，是國民黨立委謝龍介所述，其認為民進黨的北市長「大咖」人選，會是行政院長卓榮泰；而昨天連民進黨人氣立委「王世堅」都點名卓榮泰選台北市長，這兩天卓院長肯定會被記者追問這個話題。

「我覺得不太可能。」黃暐瀚指出，第一、為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久；第二、賴清德總統完全信任卓榮泰院長，這組合看來會一直維持到今年11月28日選後，暫時看不出換閣揆的跡象；第三、民進黨縣市長提名，預計1月底之前必須完成，就算卓院長未必可以幹到天荒地老，但要說2週內馬上就要宣布下台，可能性不高。

黃暐瀚認為，民進黨對於「北桃」兩市的態度，僅是「守住40%基本盤」就算不輸，並不是「勝選作戰準備」，與台南高雄「輸不得」完全不同；所以，只要能夠守住基本線，並帶領小雞（議員）維持目前的席次，就是合格的（北桃）市長參選人。眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長自己有積極（參選北市長）意願，否則換掉院長，去選北市長，他覺得應該不太可能。

